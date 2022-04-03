Сергей Карякин: «Участвую в разработке российского шахматного портала. Надеюсь, он выйдет в свет уже в этом году, и мы не будем зависеть от западных площадок»

Российский гроссмейстер заявил, что участвует в разработке российского шахматного портала.

«Спешу поделиться хорошей новостью! Совместно с крупнейшей российской IT-компанией я участвую в разработке шахматного портала!

У нас сложился отличный симбиоз между профессиональными программистами и шахматистами.

Планов много: проведение онлайн-соревнований и онлайн-обучение молодых шахматистов, создание искусственного интеллекта для обнаружения «читерства» (компьютерных подсказок) и много всего остального.

Надеюсь, что в этом году уже выйдет в свет полноценный российский шахматный портал, и мы не будем зависеть от западных площадок!» – написал Карякин в телеграм-канале.