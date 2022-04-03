Сергей Карякин: «Участвую в разработке российского шахматного портала. Надеюсь, он выйдет в свет уже в этом году, и мы не будем зависеть от западных площадок»

Теги Сергей Карякин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что участвует в разработке российского шахматного портала. 

«Спешу поделиться хорошей новостью! Совместно с крупнейшей российской IT-компанией я участвую в разработке шахматного портала!

У нас сложился отличный симбиоз между профессиональными программистами и шахматистами. 

Планов много: проведение онлайн-соревнований и онлайн-обучение молодых шахматистов, создание искусственного интеллекта для обнаружения «читерства» (компьютерных подсказок) и много всего остального. 

Надеюсь, что в этом году уже выйдет в свет полноценный российский шахматный портал, и мы не будем зависеть от западных площадок!» – написал Карякин в телеграм-канале. 

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