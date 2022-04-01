Карякин об отстранении: «Если ничего не изменится, то на следующей неделе подадим апелляцию. Свои шансы оцениваю 50 на 50»

Теги ФИДЕ Сергей Карякин CAS Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил возможные итоги дела об отстранении от международных соревнований.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала Карякина на полгода из-за его высказываний на политическую тему.

«С момента вынесения решения о моем отстранении мне дали 21 день на обжалование. Примерно половина времени уже прошла. Если ничего не изменится, то на следующей неделе подадим апелляцию.

Рассматриваем несколько вариантов: обратиться с апелляцией в ФИДЕ, подать жалобу в CAS или же заняться и тем, и другим сразу. Юристы занимаются этим вопросом.

Что касается юристов, ведем консультации и с российскими специалистами, и с иностранцами. У последних в какой-то степени даже больше опыта в подобных делах.

Свои шансы оцениваю 50 на 50. Юристы говорят, что шансы на победу имеются, но гарантий все равно дать никто не может», – сказал Карякин.

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