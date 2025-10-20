Непомнящий о смерти Народицкого: «Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества»
Ян Непомнящий назвал огромной потерей уход из жизни гроссмейстера Народицкого.
Американский шахматист Дэниел Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Причины его смерти не разглашаются.
«Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества. Мои глубочайшие соболезнования», – написал Непомнящий в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: твиттер Яна Непомнящего
