Непомнящий о смерти Народицкого: «Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества»

Ян Непомнящий назвал огромной потерей уход из жизни гроссмейстера Народицкого.

Американский шахматист Дэниел Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Причины его смерти не разглашаются.

«Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества. Мои глубочайшие соболезнования», – написал Непомнящий в соцсети.