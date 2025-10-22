Эмиль Сутовский: «Реакция Крамника на уход Народицкого отвратительна и откровенно постыдна»

Гендиректор ФИДЕ назвал постыдной реакцию Крамника на смерть Народицкого.

Американский гроссмейстер и комментатор Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Причины официально не назывались.

«Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это», – написал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, ранее подозревавший американского шахматиста в читерстве.

«Количество любви, проявленной к Дане после смерти, беспрецедентно. Я не припоминаю ничего подобного. Но вот в чем проблема: где вы все были, когда Даня был жив и не в порядке?

Я сейчас не говорю о том, чтобы вмешаться, когда его обвиняли. Хотя это отдельный важный вопрос. Я знаю, что многим людям трудно выразить свое мнение, поскольку проблема действительно огромна, и найти баланс практически невозможно.

Ясно одно: подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на уход Дани отвратительна и откровенно постыдна. ФИДЕ – не суд, но мы будем действовать в рамках нашей юрисдикции», – написал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.