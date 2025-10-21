  • Спортс
  • Крамник о смерти 29-летнего шахматиста Народицкого: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это»
24

Крамник о смерти 29-летнего шахматиста Народицкого: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это»

Владимир Крамник высказался о смерти шахматиста Дэниэла Народицкого.

Американский гроссмейстер и комментатор Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Причины официально не назывались.

«Заплачена слишком высокая цена, но если я единственный человек, который кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих, в то время как его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это и замести улики. Если так, то все это прогнило насквозь.

Я, по крайней мере, сделал все возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочно что-то предпринять. Тем, кто предпочитает обвинять и стыдить, вместо того чтобы помочь, [скажу]: произошла ужасная трагедия, и я надеюсь, что ее расследуют должным образом», – написал в соцсети 14-й чемпион мира по шахматам Крамник.

После новости о смерти Народицкого пользователи соцсетей оставили негативные комментарии в профиле Крамника, который в прошлом году подозревал американского шахматиста в читерстве.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: твиттер Владимира Крамника
Дэниэл Народицкий
logoВладимир Крамник
происшествия
