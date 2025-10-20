  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • «Народицкий был одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат». ФШР выразила соболезнования в связи со смертью гроссмейстера
0

«Народицкий был одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат». ФШР выразила соболезнования в связи со смертью гроссмейстера

Федерация шахмат России выразила соболезнования в связи со смертью Народицкого.

О том, что скончался 29-летний американский гроссмейстер, стало известно сегодня. Причины его ухода из жизни не разглашаются. 

«Ушел из жизни Дэниэл Народицкий (1995-2025). Трагическую новость сообщил Шахматный клуб Шарлотта, США, а позже ее подтвердила семья шахматиста. Народицкий был не только сильным гроссмейстером, но и одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дэниэла и всему шахматному сообществу», – говорится в сообщении ФШР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал ФШР
Дэниэл Народицкий
ФШР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Непомнящий о смерти Народицкого: «Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества»
1сегодня, 20:53
Умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Ему было 29 лет
16сегодня, 18:29
Главные новости
Непомнящий о смерти Народицкого: «Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества»
1сегодня, 20:53
Умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Ему было 29 лет
16сегодня, 18:29
Арсений Нестеров: «Я не понимаю, почему Гукеша считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч»
17 октября, 17:14
Нестеров о шансах россиян на победу на Кубке мира: «Не сказал бы, что у кого-то они очень высокие»
17 октября, 16:45
Гроссмейстер Нестеров о турнирах в Европе: «Есть старты, недоступные россиянам. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с визой, условиями»
17 октября, 07:32
Российские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате мира среди юношей и девушек
215 октября, 20:34
ФИДЕ и Norway Chess объявили о запуске нового чемпионата мира по шахматам
615 октября, 13:11
16-летняя Шухман о победе на чемпионате России: «Что делать с подаренной машиной, непонятно. Учиться вождению нет времени»
214 октября, 14:31
Суперфинал чемпионата России. Нестеров победил, Дубов, Есипенко и Звягинцев разделили 2-е место
12 октября, 18:21
Финал Grand Chess Tour. Каруана обыграл Вашье-Лаграва в финале, у Ароняна – бронза
4 октября, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
112 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31