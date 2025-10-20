«Народицкий был одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат». ФШР выразила соболезнования в связи со смертью гроссмейстера

Федерация шахмат России выразила соболезнования в связи со смертью Народицкого.

О том, что скончался 29-летний американский гроссмейстер, стало известно сегодня. Причины его ухода из жизни не разглашаются.

«Ушел из жизни Дэниэл Народицкий (1995-2025). Трагическую новость сообщил Шахматный клуб Шарлотта, США, а позже ее подтвердила семья шахматиста. Народицкий был не только сильным гроссмейстером, но и одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дэниэла и всему шахматному сообществу», – говорится в сообщении ФШР.