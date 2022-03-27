Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Есипенко сыграет с Накамурой, Предке против Со и другие партии

28 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны заключительные партии группового этапа.
Гран-при ФИДЕ
3-й этап
Берлин, Германия
Групповой этап
6-й тур
Начало – 16:00 по московскому времени.
Григорий Опарин (Россия) – Левон Аронян (США)
Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Даниил Дубов (Россия)
Винсент Каймер (Германия) – Леньер Домингес (США)
Уэсли Со (США) – Александр Предке (Россия)
Сэм Шенкленд (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Юй Янъи (Китай) – Никита Витюгов (Россия)
Аниш Гири (Нидерланды) – Амин Табатабаи (Иран)
Турнирное положение
Группа А: Аронян, Накамура – по 3, Опарин – 2,5, Есипенко – 1,5.
Группа B: Домингес, Мамедьяров – по 3, Каймер – 2,5, Дубов – 1,5.
Группа С: Шенкленд, Со – по 3, Предке, Вашье-Лаграв – по 2.
Группа D: Витюгов, Юй Янъи, Гири, Табатабаи – по 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.