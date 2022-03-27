Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Опарин сыграет с Накамурой, Витюгов против Гири, другие партии

Теги результаты Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров Никита Витюгов Гран-при ФИДЕ Хикару Накамура Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Даниил Дубов Григорий Опарин Винсент Каймер Александр Предке Андрей Есипенко Шахматы

27 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны пятые партии группового этапа. 

Гран-при ФИДЕ

3-й этап

Берлин, Германия

Групповой этап

5-й тур

Начало – 17:00 по московскому времени. 

Хикару Накамура (США) – Григорий Опарин (Россия) 

Левон Аронян (США) – Андрей Есипенко (Россия) 

Леньер Домингес (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Даниил Дубов (Россия) – Винсент Каймер (Германия) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) 

Александр Предке (Россия) – Сэм Шенкленд (США)

Амин Табатабаи (Иран) – Юй Янъи (Китай) 

Никита Витюгов (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) 

Турнирное положение

Группа А: Опарин – 2,5, Аронян, Накмура – по 2, Есипенко – 1,5. 

Группа B: Домингес, Мамедьяров – по 2,5, Каймер – 2, Дубов – 1.

Группа С: Предке, Шенкленд, Со, Вашье-Лаграв – по 2.

Группа D: Витюгов, Юй Янъи, Гири, Табатабаи – по 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.

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