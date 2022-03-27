Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Опарин сыграет с Накамурой, Витюгов против Гири, другие партии

27 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны пятые партии группового этапа.

Гран-при ФИДЕ

3-й этап

Берлин, Германия

Групповой этап

5-й тур

Начало – 17:00 по московскому времени.

(США) – Григорий Опарин (Россия)

(США) – (Россия)

Леньер Домингес (США) – (Азербайджан)

(Россия) – Винсент Каймер (Германия)

(Франция) – (США)

Александр Предке (Россия) – Сэм Шенкленд (США)

Амин Табатабаи (Иран) – Юй Янъи (Китай)

(Россия) – (Нидерланды)

Турнирное положение

Группа А: Опарин – 2,5, Аронян, Накмура – по 2, Есипенко – 1,5.

Группа B: Домингес, Мамедьяров – по 2,5, Каймер – 2, Дубов – 1.

Группа С: Предке, Шенкленд, Со, Вашье-Лаграв – по 2.

Группа D: Витюгов, Юй Янъи, Гири, Табатабаи – по 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.