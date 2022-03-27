Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Опарин сыграет с Накамурой, Витюгов против Гири, другие партии

27 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны пятые партии группового этапа.
Гран-при ФИДЕ
3-й этап
Берлин, Германия
Групповой этап
5-й тур
Начало – 17:00 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Григорий Опарин (Россия)
Левон Аронян (США) – Андрей Есипенко (Россия)
Леньер Домингес (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Даниил Дубов (Россия) – Винсент Каймер (Германия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США)
Александр Предке (Россия) – Сэм Шенкленд (США)
Амин Табатабаи (Иран) – Юй Янъи (Китай)
Никита Витюгов (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение
Группа А: Опарин – 2,5, Аронян, Накмура – по 2, Есипенко – 1,5.
Группа B: Домингес, Мамедьяров – по 2,5, Каймер – 2, Дубов – 1.
Группа С: Предке, Шенкленд, Со, Вашье-Лаграв – по 2.
Группа D: Витюгов, Юй Янъи, Гири, Табатабаи – по 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.