Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Дубов сыграет с Домингесом, Накамура против Ароняна и другие партии

25 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны очередные партии группового этапа. Даниил Дубов сыграет с Леньером Домингесом, Хикару Накамура встретится с Левоном Ароняном.

Гран-при ФИДЕ

3-й этап

Берлин, Германия

Групповой этап

4-й тур

Начало – 17:00 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Левон Аронян (США)

Григорий Опарин (Россия) – Андрей Есипенко (Россия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Винсент Каймер (Германия)

Леньер Домингес (США) – Даниил Дубов (Россия)

Уэсли Со (США) – Сэм Шенкленд (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Александр Предке (Россия)

Юй Янъи (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)

Амин Табатабаи (Иран) – Никита Витюгов (Россия)

Группа А: Аронян – 2, Опарин, Есипенко – по 1,5, Накамура – 1.

Группа B: Домингес, Каймер – по 2, Мамедьяров – 1,5, Дубов – 0,5.

Группа С: Предке – 2, Шенкленд, Со – по 1,5, Вашье-Лаграв – 1.

Группа D: Витюгов – 2, Юй Янъи, Гири – по 1,5, Табатабаи – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.