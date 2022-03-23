Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Шенкленд встретится с Предке, Гири против Витюгова, другие партии

24 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны очередные партии группового этапа. Сэм Шенкленд встретится с Александром Предке, Аниш Гири против Никиты Витюгова.
Гран-при ФИДЕ
3-й этап
Берлин, Германия
Групповой этап
Начало – 17:00 по московскому времени.
Григорий Опарин (Россия) – Хикару Накамура (США)
Андрей Есипенко (Россия) – Левон Аронян (США)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Леньер Домингес (США)
Винсент Каймер (Германия) – Даниил Дубов (Россия)
Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Сэм Шенкленд (США) – Александр Предке (Россия)
Юй Янъи (Китай) – Амин Табатабаи (Индия)
Аниш Гири (Нидерланды) – Никита Витюгов (Россия)
Группа А: Аронян – 1,5, Опарин – 1, Есипенко – 1, Накамура – 0,5.
Группа B: Домингес – 1,5, Мамедьяров – 1, Каймер – 1, Дубов – 0,5.
Группа С: Предке – 1,5, Шенкленд – 1, Со – 1, Вашье-Лаграв – 0,5.
Группа D: Витюгов – 1,5, Юй Янъи – 1, Гири – 1, Табатабаи – 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.