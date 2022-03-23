Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Шенкленд встретится с Предке, Гири против Витюгова, другие партии

24 марта в Берлине на третьем этапе будут сыграны очередные партии группового этапа. Сэм Шенкленд встретится с Александром Предке, Аниш Гири против .

Гран-при ФИДЕ

3-й этап

Берлин, Германия

Групповой этап

Начало – 17:00 по московскому времени.

Григорий Опарин (Россия) – (США)

(Россия) – (США)

(Азербайджан) – Леньер Домингес (США)

Винсент Каймер (Германия) – (Россия)

(США) – (Франция)

Сэм Шенкленд (США) – Александр Предке (Россия)

Юй Янъи (Китай) – Амин Табатабаи (Индия)

(Нидерланды) – Никита Витюгов (Россия)

Группа А: Аронян – 1,5, Опарин – 1, Есипенко – 1, Накамура – 0,5.

Группа B: Домингес – 1,5, Мамедьяров – 1, Каймер – 1, Дубов – 0,5.

Группа С: Предке – 1,5, Шенкленд – 1, Со – 1, Вашье-Лаграв – 0,5.

Группа D: Витюгов – 1,5, Юй Янъи – 1, Гири – 1, Табатабаи – 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.