Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Опарин сыграл вничью с Ароняном, Накамура против Есипенко, другие партии

В Берлине проходит третий этап серии Гран-при ФИДЕ. Григорий Опарин сыграл вничью с Левоном Ароняном, Хикару Накамура против Андрея Есипенко.

Двое победителей серии Гран-при примут участие в турнире претендентов.

Гран-при ФИДЕ

3-й этап

Берлин, Германия

Групповой этап

Начало – 17:00 по московскому времени.

Левон Аронян (США) – Григорий Опарин (Россия) – 0,5:0,5

Хикару Накамура (США) – Андрей Есипенко (Россия)

Даниил Дубов (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 0,5:0,5

Леньер Домингес (США) – Винсент Каймер (Германия)

Александр Предке (Россия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Никита Витюгов (Россия) – Юй Янъи (Китай) – 0,5:0,5

Амин Табатабаи (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5 – 0,5

Группа А: Аронян – 1,5, Опарин – 1, Есипенко – 0,5, Накамура – 0.

Группа B: Мамедьяров – 1, Домингес – 1, Дубов – 0,5, Каймер – 0,5.

Группа С: Предке – 1,5, Шенкленд – 1, Со – 1, Вашье-Лаграв – 0,5.

Группа D: Витюгов – 1,5, Юй Янъи – 1, Гири – 1, Табатабаи – 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Занявшие первые места в 4 группах (2 круга) определят победителя по нокаут системе.