Карпов о дисквалификации Карякина: «Бредовое решение. А посадить они не решили? Маразм был бы более очевиден»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о решении ФИДЕ дисквалифицировать гроссмейстера Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».
«Дисквалифицировали на полгода? А посадить они не решили? Маразм был бы более очевиден. В федерацию пришли люди, которые ничего не понимают в шахматах и в истории шахмат.
У меня нет слов просто комментировать это бредовое решение по Карякину. Отстранить шахматиста можно за мошенничество, за пользование компьютером, за подсказки.
Других оснований отстранять шахматиста я не слышал никогда. Не понимаю Дворковича, что он творит. Слов нет, одни вопросы», – сказал Карпов.
Карякин о дисквалификации: «Ко мне отнеслись по-свински. Позорная страница истории шахмат»