Федерация шахмат России обжалует решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина

Теги ФИДЕ Сергей Карякин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев будет обжаловано. 

Ранее Карякин поддержал спецоперацию России на Украине.

«В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Сергея Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права.

Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», – говорится в заявлении Филатова.

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