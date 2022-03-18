Сергей Карякин: «Считаю, что мы не должны признавать результаты Всемирной шахматной олимпиады без сильнейших сборных»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила сборным России и Беларуси участвовать в турнирах под своей эгидой. При этом шахматистам позволено выступать в личных первенствах в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

«Самое обидное то, что нас исключили из Всемирной шахматной олимпиады. Женская сборная все время становилась там чемпионом. мужская сборная всегда была одним из фаворитов. И я вообще считаю, что после этого мы не должны признавать результаты этой шахматной олимпиады без сильнейших сборных.

Что касается меня лично, то да, действительно, в ближайшие дни будет вынесен вердикт комиссии по этике, имею ли я право участвовать в турнире претендентов и вообще во всех официальных соревнованиях (в отношении Карякина открыто дисциплинарное дело из-за его высказываний на политическую тему – Sports.ru).

Очень жаль, что ФИДЕ выбрала такую позицию. И я считаю, что у ФИДЕ был уникальный шанс показать, что спорт может быть вне политики. И вообще от всего этого абстрагироваться. Но не получилось.

Я считаю, что на международной арене шансов (противостоять этому) очень мало. Нам следует развивать спорт внутри страны и растить молодых талантов, проводить как можно больше серьезных соревнований, чтобы спортсмены не испытывали проблем с практикой и в материальной плане», – сказал Карякин.

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