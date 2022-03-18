Сергей Карякин: «Считаю, что мы не должны признавать результаты Всемирной шахматной олимпиады без сильнейших сборных»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила сборным России и Беларуси участвовать в турнирах под своей эгидой. При этом шахматистам позволено выступать в личных первенствах в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

«Самое обидное то, что нас исключили из Всемирной шахматной олимпиады. Женская сборная все время становилась там чемпионом. мужская сборная всегда была одним из фаворитов. И я вообще считаю, что после этого мы не должны признавать результаты этой шахматной олимпиады без сильнейших сборных.

Что касается меня лично, то да, действительно, в ближайшие дни будет вынесен вердикт комиссии по этике, имею ли я право участвовать в турнире претендентов и вообще во всех официальных соревнованиях (в отношении Карякина открыто дисциплинарное дело из-за его высказываний на политическую тему – Sports.ru).

Очень жаль, что ФИДЕ выбрала такую позицию. И я считаю, что у ФИДЕ был уникальный шанс показать, что спорт может быть вне политики. И вообще от всего этого абстрагироваться. Но не получилось.

Я считаю, что на международной арене шансов (противостоять этому) очень мало. Нам следует развивать спорт внутри страны и растить молодых талантов, проводить как можно больше серьезных соревнований, чтобы спортсмены не испытывали проблем с практикой и в материальной плане», – сказал Карякин.