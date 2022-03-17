Сергей Карякин об отстранении сборной России от турниров ФИДЕ: «С нами просто разделались неспортивным методом»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить сборную России от турниров под эгидой ФИДЕ. 

«Что касается турнира претендентов – ждем (информации). В любом случае то, что случилось с российскими и белорусскими сборными, – это не входит ни в какие рамки. Просто избавились от сильнейших конкурентов.

Женская сборная России выиграла почти все олимпиады, мужская всегда была одним из фаворитов и почти всегда была в тройке. С нами просто разделались неспортивным методом.

Я могу сказать, что не буду признавать итоги этих олимпиад, потому что наши сильнейшие сборные там не участвуют», – сказал Карякин. 

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