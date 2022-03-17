Сергей Карякин об отстранении сборной России от турниров ФИДЕ: «С нами просто разделались неспортивным методом»

Российский гроссмейстер прокомментировал решение Международной шахматной федерации ( ) отстранить сборную России от турниров под эгидой ФИДЕ.

«Что касается турнира претендентов – ждем (информации). В любом случае то, что случилось с российскими и белорусскими сборными, – это не входит ни в какие рамки. Просто избавились от сильнейших конкурентов.

Женская сборная России выиграла почти все олимпиады, мужская всегда была одним из фаворитов и почти всегда была в тройке. С нами просто разделались неспортивным методом.

Я могу сказать, что не буду признавать итоги этих олимпиад, потому что наши сильнейшие сборные там не участвуют», – сказал Карякин.