Анатолий Карпов: «С переездом в Норвегию у Романова могут возникнуть проблемы в России. Не думаю, что его будут винить, но будут помнить»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о решении российского гроссмейстера Евгения Романова выступать за Норвегию.
«Если Романов захотел переехать в Норвегию, то никто его не ограничит. Он сделал свой выбор, я бы так не сделал, конечно. Центр шахматной жизни давним давно сместился в Россию, поэтому с переездом в Норвегию у него могут возникнуть проблемы в России. Я не думаю, что его будут винить, но будут помнить», – сказал Карпов.
Также Карпов отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) лишить шахматистов из России права выступать под национальным флагом.
«Я не понимаю. За 100 лет существования ФИДЕ политика только один раз боролась с решением федерации, когда шла борьба с расизмом. Это было единственным случаем за 100 лет. Сегодняшнее решение я понять не могу, потому что если политика лезет в спорт, а она лезет в шахматы, то разваливается международная федерация», – добавил 12-й чемпион мира.