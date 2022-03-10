Анатолий Карпов: «С переездом в Норвегию у Романова могут возникнуть проблемы в России. Не думаю, что его будут винить, но будут помнить»

12-й чемпион мира по шахматам высказался о решении российского гроссмейстера Евгения Романова выступать за Норвегию.

«Если Романов захотел переехать в Норвегию, то никто его не ограничит. Он сделал свой выбор, я бы так не сделал, конечно. Центр шахматной жизни давним давно сместился в Россию, поэтому с переездом в Норвегию у него могут возникнуть проблемы в России. Я не думаю, что его будут винить, но будут помнить», – сказал Карпов.

Также Карпов отреагировал на решение Международной шахматной федерации ( ) лишить шахматистов из России права выступать под национальным флагом.

«Я не понимаю. За 100 лет существования ФИДЕ политика только один раз боролась с решением федерации, когда шла борьба с расизмом. Это было единственным случаем за 100 лет. Сегодняшнее решение я понять не могу, потому что если политика лезет в спорт, а она лезет в шахматы, то разваливается международная федерация», – добавил 12-й чемпион мира.