Журова о решении шахматиста Романова выступать за Норвегию: «Менять гражданство – это предательство. Он думает, что все прекратится, когда будет выступать за Норвегию?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение российского гроссмейстера Евгения Романова выступать за Норвегию.

«Это двойные стандарты, после этого его не будут считать русским? Он, может, вообще нерусский, есть еврейские корни. Я считаю, что если наши спортсмены уедут выступать за другие страны, то их не должны принимать, потому что они русские. Ко всем русским за границей жесткое отношение – и вдруг у него все будет хорошо?

Менять гражданство это предательство, дважды или трижды – все равно тебя не полюбят. Он думает, что все прекратится, когда будет выступать за Норвегию? Если шахматист думает, что что-то изменится, то я думаю, что нет. Я не знаю, как можно завлечь спортсмена, чтобы у него все было хорошо», – сказала Журова.

Российский шахматист Евгений Романов будет выступать за Норвегию