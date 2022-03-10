Российский шахматист Евгений Романов будет выступать за Норвегию

Российский шахматист Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию.

«Этот переход происходит уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда для нас, представляющих Россию, играть турниры и быть тренерами проблематично, это шаг к продолжению моей карьеры.

Я хочу отделить свой переход от всего, что сейчас происходит в мире.

У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил там несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, и для меня большая честь представлять страну», – рассказал Романов.

Также Романов отметил, что пока не намерен менять гражданство.

33-летний Романов занимает 335-е место в рейтинге ФИДЕ. В 2013-м он становился бронзовым призером чемпионата Европы, а в последние годы тренировал сборные Норвегии, Германии и Грузии.