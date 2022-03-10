Российский шахматист Евгений Романов будет выступать за Норвегию

Теги сборная России сборная Норвегии Евгений Романов Шахматы

Российский шахматист Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию.

«Этот переход происходит уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда для нас, представляющих Россию, играть турниры и быть тренерами проблематично, это шаг к продолжению моей карьеры.

Я хочу отделить свой переход от всего, что сейчас происходит в мире.

У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил там несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, и для меня большая честь представлять страну», – рассказал Романов.

Также Романов отметил, что пока не намерен менять гражданство.

33-летний Романов занимает 335-е место в рейтинге ФИДЕ. В 2013-м он становился бронзовым призером чемпионата Европы, а в последние годы тренировал сборные Норвегии, Германии и Грузии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные