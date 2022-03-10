Российский гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал решение Евгения Романова выступать за Норвегию.

«Я хоть и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда для нас, представляющих Россию, играть турниры и быть тренерами проблематично, это шаг к продолжению моей карьеры», – ранее объяснил Романов.

«С точки зрения спортивной составляющей потери вообще никакой нет. Он уже очень давно играет в Норвегии и, наверное, давно планировал сменить федерацию, а может, и место жительства. Так что это не сенсация и не новость. А то, что случились обстоятельства, которые подтолкнули его к такому решению, – они у каждого свои.

Я слышал, что российские шахматисты, которым будет необходимо выступать за рубежом, могут принять временный нейтральный статус и играть под флагом ФИДЕ. Не знаю, как это все будет оформлено, но вроде бы такое решение есть, и это позволяет нашим шахматистам участвовать в международных соревнованиях.

Поэтому никакой объективной необходимости менять федерацию нет. Из ухода Романова не то что трагедии делать не нужно – в этом даже драмы нет никакой», – заявил Смагин.