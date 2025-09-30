  • Спортс
Дмитрий Бивол: «Многие считают, что я зазнался. Когда у меня появляются финансы, люди ко мне меняют отношение»

Бивол рассказал, как изменилось его общение с людьми после того, как он стал знаменитым.

«Касаемо общения с журналистами могу сказать, что стал ограничивать. Не потому что такой крутой, просто чересчур много не могу дать. Возможно, кто-то из них посчитает меня зазнавшимся.

Многие считают, что я зазнался. Я поймал себя на мысли, что да, по отношению к этим людям я изменился. Но и их отношение ко мне меняется. Когда начинаю что-то выигрывать, и меня где-то видят, и у меня появляются какие-то финансы, люди ко мне начинают менять отношение», – сказал чемпион мира Дмитрий Бивол.

Последний бой Бивола состоялся в феврале – он победил Артура Бетербиева раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный». Екатерина Бивол о встрече с бывшим мужем

