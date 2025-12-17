Чейл Соннен: «Даже если бы Полу разрешили выйти с лопатой, он не сумел бы ей ударить Джошуа»

Соннен считает, что Полу в поединке с Джошуа не помогла бы даже лопата.

Чейл Соннен поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом .

«Даже если бы Полу разрешили выйти с лопатой, он не сумел бы ей ударить Джошуа. А если бы смог, ему не хватило бы сил, чтобы нокаутировать его», – сказал Соннен .

Бой пройдет 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Чисора – Джошуа: «Вынеси этого ублюдка. Если бой затянется дольше второго раунда – я выключу Netflix»