Чейл Соннен: «Даже если бы Полу разрешили выйти с лопатой, он не сумел бы ей ударить Джошуа»
Соннен считает, что Полу в поединке с Джошуа не помогла бы даже лопата.
Чейл Соннен поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
«Даже если бы Полу разрешили выйти с лопатой, он не сумел бы ей ударить Джошуа. А если бы смог, ему не хватило бы сил, чтобы нокаутировать его», – сказал Соннен.
Бой пройдет 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.
