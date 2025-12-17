Сергей Ковалев: «Если бы мне дали возможность нормально потренироваться, то, может, рассмотрел бы возвращение в бокс»
Ковалев высказался о возможном возвращении в бокс.
Сергей Ковалев ответил, есть ли у него желание вернуться в бокс.
«Вернуться не хочется, у меня все отлично сейчас. Появилось много свободного времени.
Если бы мне дали возможность нормально потренироваться, то, может быть, рассмотрел бы что-то подобное. Опять же, главное – чтобы дали время на подготовку», – сказал Ковалев.
Ковалев завершеил карьеру 19 апреля, победив техническим нокаутом в седьмом раунде Артура Манна.
Карьера Ковалева – самое крутое, что было в российском боксе
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
