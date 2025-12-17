Андрей Орловский подерется за титул BKFC в тяжелом весе против Бена Ротвелла
Орловский подерется на голых кулаках.
Андрей Орловский проведет бой с экс-бойцом UFC Беном Ротвеллом в Bare Knuckle FC за титул чемпиона в тяжелом весе.
Бой пройдет 8 февраля на турнире Knucklemania.
В соглавном бою Йоэль Ромеро проведет бой против Лоренцо Ханта.
Ранее 46-летний экс-боец UFC Орловский дебютировал в боксе, выступив в промоушене Misfits Boxing. Турнир состоялся в ночь с 9 на 10 ноября в Нэшвилле (США).
Емельяненко исключает реванш с Орловским: «На бесовском языке не разговариваю. Наверное, не обошлось без последствий после того удара. Судя по тому, что изрыгается из его рта»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BKFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости