Андрей Орловский подерется за титул BKFC в тяжелом весе против Бена Ротвелла

Орловский подерется на голых кулаках.

Андрей Орловский проведет бой с экс-бойцом UFC Беном Ротвеллом в Bare Knuckle FC за титул чемпиона в тяжелом весе.

Бой пройдет 8 февраля на турнире Knucklemania.

В соглавном бою Йоэль Ромеро проведет бой против Лоренцо Ханта.

Ранее 46-летний экс-боец UFC Орловский дебютировал в боксе, выступив в промоушене Misfits Boxing. Турнир состоялся в ночь с 9 на 10 ноября в Нэшвилле (США).

