Джастин Гейджи: «Невероятное выступление Яна. Мировой класс»
Гейджи: Ян – мировой класс.
Бывший обладатель пояса BMF Джастин Гейджи впечатлен выступлением Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили.
«Невероятное выступление Яна. Мировой класс», – написал в соцсетях Гейджи.
Петр Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и вернул пояс легчайшего веса.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джастина Гейджи
