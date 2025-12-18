Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу

Волков победил Гончарова на ACBJJ 20.

В рамках турнира ACBJJ 20, состоявшегося в Москве в ночь на 18 декабря, второй номер тяжелого дивизиона UFC Александр Волков провел схватку по бразильскому джиу-джитсу с чемпионом ACA Евгением Гончаровым .

Волков победил по количеству набранных очков.

