Эдди Хирн: «Джошуа получил предложение подраться в Гане. Увидеть его в Африке было бы невероятно»

Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа может провести следующий бой в Гане.

«Организация больших боев требует времени, а каждый выход Джошуа – это целое событие. Все видели информацию о переговорах, которые проходили в Гане последние пару недель. Нам действительно сделали предложение провести бой там. На мой взгляд, увидеть Энтони в Африке было бы невероятно.

Когда речь идет о выборе места, многое зависит от того, когда принимающая сторона хочет устроить шоу. Если Гана ответит, что им удобнее январь–февраль, значит, так и будет. Спешки тут нет, хотя Джошуа не выходил в ринг почти год.

Следующий его бой, скорее всего, станет разогревочным перед настоящим вызовом. В идеале, конечно, это поединок с Тайсоном Фьюри . Если же нет, то это будет один из бойцов топ-5», – сказал промоутер Эдди Хирн .

Джошуа в последний раз выступал в сентябре прошлого года, когда проиграл в титульном поединке Даниэлю Дюбуа.

