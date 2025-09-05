  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Эдди Хирн: «Джошуа получил предложение подраться в Гане. Увидеть его в Африке было бы невероятно»
3

Эдди Хирн: «Джошуа получил предложение подраться в Гане. Увидеть его в Африке было бы невероятно»

Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа может провести следующий бой в Гане.

«Организация больших боев требует времени, а каждый выход Джошуа – это целое событие. Все видели информацию о переговорах, которые проходили в Гане последние пару недель. Нам действительно сделали предложение провести бой там. На мой взгляд, увидеть Энтони в Африке было бы невероятно.

Когда речь идет о выборе места, многое зависит от того, когда принимающая сторона хочет устроить шоу. Если Гана ответит, что им удобнее январь–февраль, значит, так и будет. Спешки тут нет, хотя Джошуа не выходил в ринг почти год.

Следующий его бой, скорее всего, станет разогревочным перед настоящим вызовом. В идеале, конечно, это поединок с Тайсоном Фьюри. Если же нет, то это будет один из бойцов топ-5», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Джошуа в последний раз выступал в сентябре прошлого года, когда проиграл в титульном поединке Даниэлю Дюбуа.

Уорд заявил, что готов вернуться в бокс ради боя с Джошуа на «Уэмбли». Энтони ответил: «Я отправил контракт Эдди Хирну»

Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
logoЭнтони Джошуа
logoЭдди Хирн
logoбокс
тяжелый вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»
222 августа, 13:10
Тайсон Фьюри: «Пол нокаутирует Джошуа»
422 июля, 12:12
Турки Аль эш-Шейх: «Пол дал согласие на бой с Джошуа. Если Джейк победит, я буду знать, что с Энтони покончено»
1617 июля, 18:03
Главные новости
ACA 191: Туменов нокаутировал Круза, Сильверио проиграл Кошкину
5вчера, 20:25
Адам Богатырев сломал ногу на 19-й секунде боя против Клидсона Абреу
3вчера, 19:05Видео
Цзю – о бое Тайсона и Мейвезера: «Бред. Понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные»
7вчера, 17:30
Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321
13вчера, 15:45Видео
«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты
8вчера, 15:10
Рой Джонс: «Бой между Тайсоном и Мейвезером кажется мне забавным. Могу лишь пожелать им удачи»
2вчера, 13:50
Фрейре – о срыве боя с Кейтой: «Я абсолютно уверен, что он даже не пытался согнать вес. К черту его»
3вчера, 13:35
Магомедшарипов – в соцсетях: «Шесть лет прошло, а руки тянутся до сих пор»
13вчера, 11:55
Евгений Гончаров: «Я общался с матчмейкерами UFC. До конца года наступит ясность»
3вчера, 11:35
Андерсон Сильва получил от UFC $10,3 млн в рамках соглашения по антимонопольному иску
10вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22