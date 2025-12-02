Ринат Фахретдинов: «Кого бы исключил из рейтинга полусреднего веса? Ковингтона». Он уже давно не дрался»

Фахретдинов: Ковингтона нужно исключить из топ-15 полусреднего веса.

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов назвал одного бойца, которому не место в топ-15 полусреднего дивизиона.

– У вас шесть побед и одна ничья в UFC, но вас до сих пор нет в топ-15. Как воспринимаете эту ситуацию?

– На самом деле у нас жуткий дивизион, очень сильный. Сейчас еще и Ислам Махачев пришел. Я спокойно к этому отношусь. Возможно, где-то в глубине души рад, что не в топ-15, потому что ребята оттуда очень редко дерутся: у кого-то один бой в год, у кого-то – два.

Боец из топ-15 не хочет биться с бойцом не из рейтинга, поэтому они договариваются между собой и дерутся редко. Но, думаю, если выиграть еще один бой, уже не останется вариантов, чтобы не пускать меня туда.

В целом отношусь к рейтингам спокойно, потому что после победы над Кевином Ли с рекордом 3-0 в UFC я был в топ-15, а сейчас после шести побед – нет. Дана Уайт сам не раз говорил, что рейтинги относительны.

– По мне, рейтинги – в некотором смысле показатель популярности, а не спортивного уровня. В топ-15 есть Гилберт Бернс с рекордом 0-4…

– … но ему надо отдать должное. Он был претендентом, а сейчас, да, проиграл четыре боя.

– Кого по спортивному заслуженно исключить из рейтинга?

– Колби Ковингтона. Остальные хоть как-то активны, а он уже давно не дрался, – сказал Фахретдинов в интервью Спортсу″ .

Добавим, Ковингтон занимает 13-е место в рейтинге полусреднего веса UFC. Колби выиграл последний бой в марте 2022-го – решением над Хорхе Масвидалем.

