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Артем Вахитов проиграл Рико Верховену в поединке за титул Glory в тяжелом весе

В Роттердаме (Нидерланды) состоялся поединок за титул чемпиона Glory в тяжелом весе между Артемом Вахитовым и Рико Верховеном.

Верховен победил единогласным решением судей, забрав все пять раундов.

Это первый бой Вахитова по правилам кикбоксинга с сентября 2021-го. Теперь в его активе 23 победы (восемь досрочных) и семь поражений.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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