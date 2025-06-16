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Вахитов – о поражении Верховену: «Травмы не дали полностью раскрыться. Психологически был очень хорошо готов»

Артем Вахитов объяснил поражение в поединке с Рико Верховеном на Glory 100.

«Психологически был готов к бою очень хорошо. Физически были свои нюансы. Выходил на поединок с настроем: «Идти до конца, не сдаваться», но от травм никто не застрахован. Во втором раунде повредил колено, когда блокировался от лоу-кика. И в третьем отрезке. Жду вердикта врачей, но надрыв бицепса – это минимум. В общем, дома решим вопрос.

Скажу, что все было хорошо, но, к сожалению, травмы не дали раскрыться полностью и поработать комбинациями. В третьем, четвертом, пятом раундах вы можете увидеть, что у меня левая рука опущена, я не мог ее поднимать и особо бить, но это уже неважно. Восстановимся, сделаем работу над ошибками и вернемся за победами», – сказал боец экс-чемпион Glory Артем Вахитов в интервью пресс-службе Федерации муайтай Кузбасса.

Напомним, Вахитов проиграл Верховену единогласным решением судей в поединке за титул Glory в тяжелом весе.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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