Ислам Махачев: «Все еще чувствую себя чемпионом легкого веса. Я ведь не терял пояс в поединке»

Ислам Махачев: все еще чувствую себя чемпионом легкого веса UFC.

Ислам Махачев перед поединком с Джеком Делла Маддаленой заявил, что до сих пор считает себя чемпионом легкого дивизиона UFC.

«Все мои соперники неплохо дрались в стойке. Джек – отличный боксер, один из лучших. Но и я хороший ударник. Посмотрим, кто из нас лучше.

Все еще чувствую себя чемпионом легкого веса. Я ведь не терял свой пояс в поединке. Просто иду за вторым титулом», – сказал на пресс-конференции Махачев.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

