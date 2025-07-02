Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»

Имам Хатаев прокомментировал дисквалификацию за допинг.

Во вторник Международное агентство по допинг‑тестированию (ITA) объявило , что Хатаев показал положительный результат на наличие запрещенного кломифена и его метаболитов. Его дисквалифицировали на два года.

«До 9 апреля 2024 года у меня брали допинг‑пробы, и с тех пор я прошел еще как минимум пять тестов – все результаты были чистыми. Я всегда придерживался принципов чистого спорта и продолжаю это делать. За последние полтора месяца представители WADA взяли у меня две пробы, обе показали отрицательный результат. Сейчас я официально включен в пул «за чистый спорт».

Однако считаю, что изначально в действиях ITA были серьезные нарушения. В тот период я находился в Австралии, адрес моего проживания был корректно указан в системе. Представители ITA приезжали ко мне дважды, но не смогли подняться на нужный этаж из‑за кода в лифте. Вместо того чтобы связаться с менеджером или уточнить информацию иным способом, они позвонили на мой российский номер, который в Австралии, разумеется, был недоступен, и уехали, отметив это как нарушение.

Так мне были выставлены два «флажка». А за три таких «флажка» спортсмена могут дисквалифицировать. Лишь с третьей попытки, через соседей, они смогли выйти на связь и взять пробу. Что касается обнаруженного следа кломифена – 0,01 грамма – я предполагаю, что он мог попасть в организм через пищу. В течение месяца я держал пост, параллельно гоняя вес перед боем, и в тот период употреблял в пищу большое количество вареных и жареных домашних яиц. Известны случаи, когда кломифен обнаруживался в организме именно по этой причине», – сказал боксер Имам Хатаев .

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