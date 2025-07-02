  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»
0

Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»

Имам Хатаев прокомментировал дисквалификацию за допинг.

Во вторник Международное агентство по допинг‑тестированию (ITA) объявило, что Хатаев показал положительный результат на наличие запрещенного кломифена и его метаболитов. Его дисквалифицировали на два года.

«До 9 апреля 2024 года у меня брали допинг‑пробы, и с тех пор я прошел еще как минимум пять тестов – все результаты были чистыми. Я всегда придерживался принципов чистого спорта и продолжаю это делать. За последние полтора месяца представители WADA взяли у меня две пробы, обе показали отрицательный результат. Сейчас я официально включен в пул «за чистый спорт».

Однако считаю, что изначально в действиях ITA были серьезные нарушения. В тот период я находился в Австралии, адрес моего проживания был корректно указан в системе. Представители ITA приезжали ко мне дважды, но не смогли подняться на нужный этаж из‑за кода в лифте. Вместо того чтобы связаться с менеджером или уточнить информацию иным способом, они позвонили на мой российский номер, который в Австралии, разумеется, был недоступен, и уехали, отметив это как нарушение.

Так мне были выставлены два «флажка». А за три таких «флажка» спортсмена могут дисквалифицировать. Лишь с третьей попытки, через соседей, они смогли выйти на связь и взять пробу. Что касается обнаруженного следа кломифена – 0,01 грамма – я предполагаю, что он мог попасть в организм через пищу. В течение месяца я держал пост, параллельно гоняя вес перед боем, и в тот период употреблял в пищу большое количество вареных и жареных домашних яиц. Известны случаи, когда кломифен обнаруживался в организме именно по этой причине», – сказал боксер Имам Хатаев.

Скандал в зоопарке: боксерша дала покурить орангутану – теперь у него пропал аппетит

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoдопинг
Имам Хатаев
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Боксерша Лучкина извинилась за инцидент в зоопарке: «В погоне за хайпом я выложила это видео. Люблю животных и не хотела причинить вреда»
10вчера, 17:38
Джейк Пол вошел в топ-15 рейтинга WBA
17вчера, 07:46
Мунгуйя провалил тест на допинг. Результат боя с Сурасом могут отменить
30 мая, 12:05
Главные новости
Пол – о попадании в рейтинг WBA: «Я усердно работал. Но праздновать пока нечего»
37 минут назад
Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»
13сегодня, 07:50
Рой Джонс – о поединке против Емельяненко: «Я сделаю это, если будут деньги»
1сегодня, 07:25
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 07:00
Пэдди Пимблетт: «Что за хреновый план был у Оливейры? Встать и получать по лицу? Это был его 47-й бой, а он вышел как любитель»
18вчера, 18:12
Боксерша Лучкина извинилась за инцидент в зоопарке: «В погоне за хайпом я выложила это видео. Люблю животных и не хотела причинить вреда»
10вчера, 17:38
Хукер – Царукяну: «Претендент номер один, на которого всем плевать»
13вчера, 17:14
Российского боксера Имама Хатаева дисквалифицировали на два года за допинг
2вчера, 16:19
Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»
9вчера, 15:42
Шон Стрикленд устроил драку на турнире Tuff-N-Uff после боя одноклубника
6вчера, 14:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49