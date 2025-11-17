Чимаев – после титула Махачева: «Поздравляю Дагестан»
Чемпион среднего веса UFC Хамзат Чимаев поздравил Ислама Махачева с титулом.
«Поздравляю Дагестан», – написал в соцсетях Чимаев.
Напомним, Махачев выиграл пояс полусреднего дивизиона UFC, победив судейский решением Джека Делла Маддалену в Нью-Йорке.
«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?
Махачев – о планах: «Хочу драться с Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
