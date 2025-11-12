Исраэль Адесанья: «У Маддалены есть все, чтобы нейтрализовать стиль Ислама, перевести бой в стойку и нокаутировать его»

Адесанья назвал фаворита в бою Махачев – Маддалена.

Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от предстоящего боя Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены .



«Я считаю, что Ислам – лучший из дагестанских бойцов, один из величайших в истории. Но Порье смог подняться и защититься от его приемов, и все видели, что Волкановски делал с Исламом.

Ислам сможет его повалить, но ненадолго. Джек будет защищаться от начала до конца, и сам завершит бой. Я действительно считаю, что у Маддалены есть все, чтобы нейтрализовать стиль Ислама, перевести бой в стойку и нокаутировать его. Возможно, во втором раунде», – сказал экс-чемпион UFC.

Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября за титул в полусреднем весе.

Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы»