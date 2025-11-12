Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы»

Ислам Махачев назвал цель в UFC.

Экс-чемпион в легком весе Ислам Махачев рассказал о целях в UFC .

«Я хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы», – сказал Махачев.

Усман выиграл пояс полусреднего веса UFC в марте-2019, после чего провел пять успешных защит. Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября за титул в полусреднем весе.

Камару Усман: «Мне нужен самый большой бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой»