Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы»
Ислам Махачев назвал цель в UFC.
Экс-чемпион в легком весе Ислам Махачев рассказал о целях в UFC.
«Я хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы», – сказал Махачев.
Усман выиграл пояс полусреднего веса UFC в марте-2019, после чего провел пять успешных защит. Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября за титул в полусреднем весе.
Камару Усман: «Мне нужен самый большой бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
