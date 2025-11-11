Махачев и Маддалена провели стердаун на небоскребе

Махачев и Маддалена провели стердаун.

Битва взглядов хедлайнеров UFC 322 Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены состоялась на седьмом по высоте здании Нью-Йорка – 30 Hudson Yards.

Напомним, бойцы подерутся за пояс полусреднего веса в ночь на 16 ноября.

Махачев меняет весовую. Самый подробный разбор, как это делается

Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?