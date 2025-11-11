Мачаев – о поедике Маддалены и Махачева: «Джек – ударник, так что Ислам, думаю, проведет тейкдаун. В стойке будет опасно»
Экс-боец MMA Мурад Мачаев объяснил, с какими сложностями Ислам Махачев столкнется в бою с Джеком Делла Маддаленой.
– Как профессиональный спортсмен объясните, в чем сложность, когда дерешься с человеком на категорию выше?
– На самом деле во всем будет разница. В физике в первую очередь. Когда дерешься с более тяжелым человеком, устаешь быстрее. Чувствуешь, что тебя могут просто продавливать в каких-то положениях. Где-то раньше хватало сил, а теперь не вытягиваешь. Где-то спокойно мог проходить в лучшую позицию, а теперь тебя могут легко одной рукой оттолкнуть. Внизу просто физикой продавливают там, где ты мог защититься. А в стойке – влияет антропометрия.
Но, думаю, Ислам будет быстрее по скорости. И, если сгонка получится легкой, это хорошо скажется на функционале.
– Можно ли это отыграть за счет техники? Условно, сможет ли Махачев сделать бросок, который он проводил Дастину Порье, человеку из 77 кг?
– Тут роль играет база человека. Если бы Маддалена был базовым борцом, Исламу провести такой тейкдаун было бы тяжело. Но он ударник, так что Ислам, думаю, такой тейкдаун проведет. В стойке Маддалена будет опасен», – сказал Мачаев в интервью Спортсу″.
Напомним, Махачев и Маддалена подерутся в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.
