Мачаев – о поедике Маддалены и Махачева: «Джек – ударник, так что Ислам, думаю, проведет тейкдаун. В стойке будет опасно»

Мачаев оценил сложность боя с Маддаленой для Махачева.

Экс-боец MMA Мурад Мачаев объяснил, с какими сложностями Ислам Махачев столкнется в бою с Джеком Делла Маддаленой.

– Как профессиональный спортсмен объясните, в чем сложность, когда дерешься с человеком на категорию выше? 

– На самом деле во всем будет разница. В физике в первую очередь. Когда дерешься с более тяжелым человеком, устаешь быстрее. Чувствуешь, что тебя могут просто продавливать в каких-то положениях. Где-то раньше хватало сил, а теперь не вытягиваешь. Где-то спокойно мог проходить в лучшую позицию, а теперь тебя могут легко одной рукой оттолкнуть. Внизу просто физикой продавливают там, где ты мог защититься. А в стойке – влияет антропометрия.

Но, думаю, Ислам будет быстрее по скорости. И, если сгонка получится легкой, это хорошо скажется на функционале.

– Можно ли это отыграть за счет техники? Условно, сможет ли Махачев сделать бросок, который он проводил Дастину Порье, человеку из 77 кг? 

– Тут роль играет база человека. Если бы Маддалена был базовым борцом, Исламу провести такой тейкдаун было бы тяжело. Но он ударник, так что Ислам, думаю, такой тейкдаун проведет. В стойке Маддалена будет опасен», – сказал Мачаев в интервью Спортсу″.

Напомним, Махачев и Маддалена подерутся в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.

Махачев меняет весовую. Самый подробный разбор, как это делается

Махачев и Маддалена провели стердаун на небоскребе

