Отец Аспиналла ответил Джонсу: «Том никогда не сдается»

Отец Тома Аспиналла ответил Джону Джонсу про стойкость сына.

«Он никогда не сдается на спаррингах. Он проиграл один бой, когда сдался на скручивании пятки десять лет назад. После боя он поехал в больницу, у него были камни в почках. Он был госпитализирован на несколько ночей, но все решили, что он сдался от усталости. Том никогда не сдается.

Ему было полезно проиграть, потому что он никогда не проигрывал. Он проиграл бой, и что с того? Это всего лишь бой. Это спорт», – сказал отец Тома Аспиналла Энди.

Том Аспиналл проиграл сабмишеном Стюарту Остину в июне-2015. Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»

