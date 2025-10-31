  • Спортс
Майк Перри: «Джонс – единственный победитель боя Аспиналла и Гана. Теперь Джон и Уайт снова лучшие друзья»

Майк Перри считает, что в поединке Аспиналла и Гана есть победитель.

«Джонс – единственный победитель боя Аспиналла и Гана. Они показали дорогу Дане [Уайта] к Джону. Теперь эти двое снова станут лучшими друзьями. Может быть, Том мог бы что-то сделать в этом бою, но уже поздно», – сказал экс-боец UFC Майк Перри.

Напомним, поединок Сирила Гана и Тома Аспиналла на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

Джон Джонс приехал на взвешивание перед турниром DBX на коне с повязкой на глазу

Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
