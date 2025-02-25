Бриедис поздравил Бивола с победой над Бетербиевым: «Дима, похоже, ты обрадовал практически всю планету! Даже те, кто не следит за боксом, вдруг почувствовали, что в мире что-то хорошее случилось»
Маирис Бриедис поздравил Дмитрия Бивола с победой в реванше с Артуром Бетебиевым.
«Дима, ты, похоже, обрадовал практически всю планету! Даже те, кто не следит за боксом, вдруг почувствовали, что в мире что-то хорошее случилось. Красавец!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Маирис Бриедис.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга
Рой Джонс: «Бивол победил не 115:113, а крупнее. Вероятно, на два-три раунда»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
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