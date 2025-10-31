Джонс просит Уайта взять его в кард турнира в Белом доме: «Дана, бро, пожалуйста. Для меня было бы такой честью представлять нашу страну»
Джон Джонс снова попросил Дану Уайта включить его в кард турнира в Белом доме.
«Дана, бро, пожалуйста. Бро, пожалуйста. Я тренируюсь, чувствую себя отлично, я здоров. Для меня было бы такой честью представлять нашу страну», – сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Ранее глава UFC Дана Уайт объяснил, что не доверяет Джонсу, и потому не готов включить его в кард турнира.
Президент США Дональд Трамп заявил, что турнир состоится 14 июня 2026-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
