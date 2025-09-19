  • Спортс
0

Кайла Харрисон: «Почти уверена, что бой с Нуньес состоится. Но я не хочу задерживать дивизион – и готова перевернуть страницу»

Кайла Харрисон высказалась о возможном поединке с Амандой Нуньес.

«Я уже обсуждала с тренерами, сколько времени мы будем ждать, прежде чем перевернуть страницу. У меня есть внутренний дедлайн: если к определенному моменту не будет новостей, я просто попрошу другую соперницу.

Это еще и вопрос уважения к дивизиону. Я хочу быть чемпионкой, которая уважает время других бойцов. У нас всех очень короткое окно возможностей. Не хочу заставлять весь дивизион ждать.

Но я почти уверена, что бой с Нуньес состоится. Кажется, она готова, она хочет драться – и мне это тоже интересно. Мы просто ждем деталей», – сказала чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон.

Ранее Аманда Нуньес заявила, что хочет подраться с Харрисон до конца 2025 года.

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон провели первый стердаун

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
