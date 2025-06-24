ОМОН пришел с проверкой на мероприятие лиги Prime в Крестах. Среди задержанных – экс-бойцы UFC Амагов и Ибрагимов
ОМОН пришел с проверкой документов на мероприятие лиги Prime в Крестах.
Сотрудники прокуратуры проверяют документы участников. Среди задержанных – экс-бойцы UFC Адлан Амагов и Хадис Ибрагимов, а также участники турнира.
По предварительной информации, организация не получила необходимого разрешения на проведение мероприятия.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал «НЕ шутки»
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