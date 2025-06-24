ОМОН пришел с проверкой на мероприятие лиги Prime в Крестах. Среди задержанных – экс-бойцы UFC Амагов и Ибрагимов

ОМОН пришел с проверкой документов на мероприятие лиги Prime в Крестах.

Сотрудники прокуратуры проверяют документы участников. Среди задержанных – экс-бойцы UFC Адлан Амагов и Хадис Ибрагимов, а также участники турнира. По предварительной информации, организация не получила необходимого разрешения на проведение мероприятия. Грязный бой Дацика запустил в России поп-ММА. Он прыгнул на блогера – и проиграл