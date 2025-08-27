Виктор Немков и экс-боец UFC Джуниор Альбини возглавят турнир лиги «Сокол»
Виктор Немков и экс-боец UFC Джуниор Альбини возглавят турнир лиги «Сокол».
Турнир, организованный бойцовской лигой «Сокол», состоится 26 сентября в Краснодаре.
В главном событии ивента выступит Виктор Немков. В последний раз он выходил в клетку в декабре прошлого года, когда уступил раздельным решением судей Хадису Ибрагимову.
Соперником Немкова станет бразилец Джуниор Альбини, известный по выступлениям в UFC. Рекорд Альбини в ММА – 17-6.
Штырков – о срыве боя с Немковым: «Противостояние с Витей точно закончено. Сама судьба не хочет, чтобы оно произошло»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
