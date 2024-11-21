Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC
Об этом в соцсетях рассказал президент WBC Маурисио Сулейман:
«Только что посол WBC и величайший представитель бокса Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу зелено-золотой пояс в честь величайшего возвращения в истории. Президент Трамп очень хорошо относится к боксу, он друг WBC и моего дорогого покойного отца Хосе Сулеймана».
6 ноября Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, обойдя Камалу Харрис.
Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству
«Истина и Бог победили в Америке». Звезды UFC празднуют победу Трампа и тусуются в его особняке
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Маурисио Сулеймана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости