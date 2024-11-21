Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC

Об этом в соцсетях рассказал президент WBC Маурисио Сулейман:

«Только что посол WBC и величайший представитель бокса Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу зелено-золотой пояс в честь величайшего возвращения в истории. Президент Трамп очень хорошо относится к боксу, он друг WBC и моего дорогого покойного отца Хосе Сулеймана».

6 ноября Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, обойдя Камалу Харрис.

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