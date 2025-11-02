Валдо Кортес-Акоста: «Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов»
Валдо Кортес-Акоста победил в бою после тычка в глаз и обратился к Аспиналлу.
«Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов», – сказал боец UFC Валдо Кортес-Акоста после боя с Анте Делией.
Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Делию на UFC Fight Night 263. По ходу первого раунда он пропустил тычок в глаз, но решил продолжить бой.
Кортес-Акоста нокаутировал Делию через 30 секунд после пропущенного тычка в глаз. Рефери приостановил бой, но Валдо решил продолжить
Анте Делия: «Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой. За нарушение правил нужно жестко наказывать»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3686 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости