Валдо Кортес-Акоста: «Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов»

Валдо Кортес-Акоста победил в бою после тычка в глаз и обратился к Аспиналлу.

«Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов», – сказал боец UFC Валдо Кортес-Акоста после боя с Анте Делией.

Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Делию на UFC Fight Night 263. По ходу первого раунда он пропустил тычок в глаз, но решил продолжить бой.

Кортес-Акоста нокаутировал Делию через 30 секунд после пропущенного тычка в глаз. Рефери приостановил бой, но Валдо решил продолжить

Анте Делия: «Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой. За нарушение правил нужно жестко наказывать»