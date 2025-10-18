0

Махачев – о словах Хукера: «Нужны новые хейтеры, старые начинают меня любить»

Ислам Махачев отреагировал на слова Дэна Хукера.

Ранее боец легкого веса UFC Дэн Хукер похвалил Махачева за решение подняться в полусредний дивизион.

«Нужны новые хейтеры, старые начинают меня любить», – написал в социальных сетях бывший чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев.

Ранее стало известно, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»

Ислам Махачев встретился с 241-сантиметровым баскетболистом Абиодуном Абегоке

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Ислама Махачева
