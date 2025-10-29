Сергей Павлович: «Аспиналл сломался психологически»

Сергей Павлович поделился мнением о решении Аспиналла не продолжать бой с Ганом.

«Не знаю, насколько это было катастрофически, но судя по тому, что показало медицинское обследование, у него не было серьезной травмы. Отсюда можем сделать вывод, что психологически Том сломался.

Аспиналл увидел, что у него не получается ничего, поэтому начал проигрывать. У нас тот вид спорта, где такие вещи случаются. И, как бы там ни было, боец, наоборот, рвется обратно в бой», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»