9

Сергей Павлович: «Аспиналл сломался психологически»

Сергей Павлович поделился мнением о решении Аспиналла не продолжать бой с Ганом.

«Не знаю, насколько это было катастрофически, но судя по тому, что показало медицинское обследование, у него не было серьезной травмы. Отсюда можем сделать вывод, что психологически Том сломался.

Аспиналл увидел, что у него не получается ничего, поэтому начал проигрывать. У нас тот вид спорта, где такие вещи случаются. И, как бы там ни было, боец, наоборот, рвется обратно в бой», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
logoMMA
logoТом Аспиналл
logoСирил Ган
logoUFC
logoСергей Павлович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»
сегодня, 07:23
Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»
вчера, 17:08
Биспинг предложил организовать реванш Аспиналла и Гана на UFC 323: «Три титульника в одном карде»
вчера, 15:22
Главные новости
Никита Цзю подерется с Майклом Зерафой 16 января
27 минут назад
Отец Аспиналла ответил Джонсу: «Том никогда не сдается»
32 минуты назад
Прохазка – об Аспиналле: «Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна»
46 минут назад
Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»
сегодня, 07:23
Павлович – о бое Волков – Алмейда: «Я бы Алмейде отдал победу»
вчера, 18:40
Шара Буллет: «Я мог победить Пейджа, но тогда не получил бы опыт от поражения»
вчера, 17:55
Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»
вчера, 17:08
Биспинг предложил организовать реванш Аспиналла и Гана на UFC 323: «Три титульника в одном карде»
вчера, 15:22
Хабиб – Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут»
вчера, 13:59
Умар Нурмагомедов: «Скоро будут новости. Январь»
вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30