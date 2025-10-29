Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»
Отец Тома Аспиналла рассказал о состоянии сына после тычка в глаз от Гана.
«Все плохо. Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%, все очень размыто», – сказал отец чемпиона UFC Тома Аспиналла Энди.
Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.
