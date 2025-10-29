  • Спортс
2

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»

Отец Тома Аспиналла рассказал о состоянии сына после тычка в глаз от Гана.

«Все плохо. Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%, все очень размыто», – сказал отец чемпиона UFC Тома Аспиналла Энди.

Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.

Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»

