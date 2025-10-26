Джон Джонс поставил утку с повязкой на глазу на фото профиля

Джон Джонс изменил фото профиля после боя Тома Аспиналла и Сирила Гана.

Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана.

После боя экс-чемпион UFC Джон Джонс поставил на фото профиля утку с повязкой на глазу.

Прошлым летом Джонс отказался от боя с Аспиналлом и завершил карьеру. Позже Джон объявил о возвращении ради поединка в Белом доме в июне-2026.

