Садулаев о пропуске ЧМ: «Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь»
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе не выступит на ЧМ из-за отказа в визе.
«Ассаламу алейкум, друзья! Думаю, многие уже знают, что я не смогу выйти на ковер в Загребе...
Мы провели три серьезных сбора, подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется – вопрос с шенгенской визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам.
В эти дни я особенно чувствую вашу поддержку – звонки и сообщения от болельщиков со всего мира придают мне силы. Огромное спасибо каждому! Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Принимаю это испытание от Всевышнего с терпением и смирением, веря, что в Его воле есть мудрость и благо.
Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь. Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей. Удачи и моему дублеру Магомеду Курбанову – ждем побед!» – написал Садулаев.