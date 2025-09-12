Садулаев о пропуске ЧМ: «Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь»

Абдулрашид Садулаев высказался о пропуске чемпионата мира-2025 в Загребе.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе не выступит на ЧМ из-за отказа в визе.

«Ассаламу алейкум, друзья! Думаю, многие уже знают, что я не смогу выйти на ковер в Загребе...

Мы провели три серьезных сбора, подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется – вопрос с шенгенской визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам.

В эти дни я особенно чувствую вашу поддержку – звонки и сообщения от болельщиков со всего мира придают мне силы. Огромное спасибо каждому! Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Принимаю это испытание от Всевышнего с терпением и смирением, веря, что в Его воле есть мудрость и благо.

Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь. Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей. Удачи и моему дублеру Магомеду Курбанову – ждем побед!» – написал Садулаев.